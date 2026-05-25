Стало известно, почему МакSим не приехала на суперфинал Кубка России

Яна Богушевская, представитель певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, объяснила отсутствие артистки на суперфинале FONBET Кубка России-2025/26.

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

Им вручали трофей под песню МакSим «Знаешь ли ты?», которая стала неофициальным гимном «Спартака».

«Да, знает [о победе в Кубке] и уже поздравила [»Спартак»]. Пожелала удачи заранее и поздравила после.

У Марины был концерт в Уфе, а потом сразу перелет на концерты в Иркутск и Красноярск», – рассказала Богушевская.