Стало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого

«Спартак» получит новый экземпляр трофея за победу в FONBET Кубке России не меньше чем через три недели.

Столько уйдeт на изготовление приза стоимостью примерно 10 миллионов рублей.

24 мая «Спартак» победил «Краснодар» (1:1, по пенальти 4:3) в суперфинале FONBET Кубка России.

Когда вингер москвичей Пабло Солари, позируя на камеру, поднял трофей над головой, от кубка отвалилась нижняя часть приза.

Соощается, что кубок делается не цельно, а по деталям. Сначала их разрабатывают на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, а потом везут в Москву, где и собирают воедино. Представители первого производства заявили, что уже провели проверку и убедились, что у них всe было нормально. На втором – столичном – промолчали, так как ещe идeт внутреннее разбирательство.



Глава города Гусь-Хрустальный Алексей Соколов сказал, что в будущем самый оптимальный вариант – изменить конструкцию трофея, чтобы он был цельным сразу на выходе с завода, а не передавался на сборку в Москву. Также он пригласил «Спартак» на экскурсию по заводу.