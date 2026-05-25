Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Суперфинал РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»

Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»

Сегодня, 13:53
1

Опубликован состав сборной Испании на ЧМ-2026.

Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте не включил в окончательную заявку игроков «Реала» и «Вильярреала», занявших в Примере 2-е и 3-е места, а также «Бетиса», ставшего 5-м.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Рая («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба – «Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Педри, Гави (оба – «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба– «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алекс Баэна («Атлетико»).

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Виктор Муньос («Осасуна»).

Источник: страница сборной Испании в соцсети X
Чемпионат мира Испания. Примера Испания Реал Барселона Атлетик Атлетико Байер Арсенал Тоттенхэм ПСЖ Манчестер Сити Реал Сосьедад Кристал Пэлас Сельта Осасуна Вильярреал Бетис де ла Фуэнте Луис
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Max-Min-vkontakte
1779707512
и ни одного РЕАЛьного пацана..🫣
Ответить
Главные новости
Тренер сборной Испании объяснил отсутствие игроков «Реала» в заявке на ЧМ-2026
14:28
Мостовой: «Мусаев должен сказать: «Извините, я ухожу»
14:15
6
ФотоСтало известно, когда «Спартак» получит новый кубок за 10 миллионов, взамен разбитого
13:58
7
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
13:53
1
Аршавин оценил работу Артеты в «Арсенале»
13:26
Отец Боселли ответил критикам своего сына
13:12
4
Бубнов – о разбитом «Спартаком» кубке: «Значит, незаслуженно выиграли»
12:58
11
Российский игрок может перейти в французский клуб
12:03
1
Определен фаворит за право принять Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком»
11:51
12
Названы клубы РПЛ, заинтересованные в Кокорине
11:39
2
Все новости
Все новости
В африканской сборной высказались о возможном пропуске ЧМ-2026
13:35
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
08:29
Заявка России на ЧМ-2026, если бы она туда попала
23 мая
3
Африканскую сборную могут не допустить до ЧМ-2026
22 мая
6
В Норвегии объяснили, почему Хайкина не взяли на ЧМ-2026
22 мая
2
Сборная Англии назвала итоговый состав на ЧМ-2026 – турнир пропустят звезды «Челси», «Сити» и «Реала»
22 мая
13
Палмер, Фоден и Трент не поедут на ЧМ-2026 – Тухель не вызовет их в сборную Англии
22 мая
7
ЧМ-2030 предложили расширить с 48 до 66 сборных
22 мая
20
Неймар рискует пропустить часть подготовки сборной Бразилии к ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Норвегии на ЧМ-2026 без Хайкина
21 мая
13
Магуайр болезненно отреагировал на пропуск ЧМ-2026
21 мая
1
Футболист «Манчестер Юнайтед» шокирован непопаданием на ЧМ-2026
21 мая
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
Опубликован состав сборной Сенегала на ЧМ-2026
21 мая
2
Опубликован состав сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
1
Неймар травмировался незадолго до поездки на ЧМ-2026
21 мая
1
Будущий соперник сборной России опубликовал итоговый состав на ЧМ-2026
21 мая
Раскрыты условия включения Неймара в сборную Бразилии на ЧМ-2026
20 мая
3
Опубликован расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026
20 мая
1
Футболист «Барселоны» пропустит ЧМ-2026
20 мая
Опубликован состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
19 мая
3
«Запомните мои слова»: Неймар сделал важное заявление об участии в ЧМ-2026
19 мая
10
Валуев проигнорирует ЧМ-2026 по двум причинам
19 мая
2
ВидеоНеймар заплакал, узнав о вызове в сборную Бразилии на ЧМ-2026
19 мая
5
Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026
19 мая
1
41-летний Роналду – в заявке сборной Португалии на ЧМ-2026
19 мая
5
Опубликован состав сборной Шотландии на ЧМ-2026
19 мая
Анчелотти объяснил вызов Неймара на ЧМ-2026
19 мая
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 