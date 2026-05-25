Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»

Опубликован состав сборной Испании на ЧМ-2026.

Главный тренер национальной команды Луис де ла Фуэнте не включил в окончательную заявку игроков «Реала» и «Вильярреала», занявших в Примере 2-е и 3-е места, а также «Бетиса», ставшего 5-м.

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Рая («Арсенал»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники: Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Эмерик Ляпорт («Атлетик»), Пау Кубарси, Эрик Гарсия (оба – «Барселона»), Маркос Льоренте, Марк Пубиль (оба – «Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»).

Полузащитники: Педри, Гави (оба – «Барселона»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба– «Арсенал»), Родри («Манчестер Сити»), Алекс Баэна («Атлетико»).

Нападающие: Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Нико Уильямс («Атлетик»), Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Ферран Торрес, Дани Ольмо, Ламин Ямаль (все – «Барселона»), Борха Иглесиас («Сельта»), Виктор Муньос («Осасуна»).