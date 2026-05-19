Тренер сборной Португалии прокомментировал включение 41-летнего Роналду в состав на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес ответил на вопрос о вызове Криштиану Роналду в национальную команду для участия в чемпионате мира.

Форварду «Аль-Насра» в феврале исполнился 41 год.

Он вызван на 6-й ЧМ – еще никто не участвовал в этом турнире больше 5 раз.

«Надеюсь, что Криштиану будет играть ту же роль, что и в последние три года, которые я провел здесь. Если говорить о нем, то есть два игрока.

Есть икона мирового футбола, о котором все болельщики по всему миру имеют свое мнение, все понимают, что он привносит в футбол.

А еще есть наш капитан. К нему предъявляются те же требования, что и к другим игрокам, у него такая же конкуренция за попадание в сборную.

Для меня он образцовый капитан. Он сыграл очень важную роль в победе в Лиге наций, и мы хотим, чтобы сейчас он проявил такой же уровень ответственности и был примером в раздевалке», – сказал Мартинес.