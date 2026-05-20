Опубликован расширенный состав сборной Ирака на ЧМ-2026

Сегодня, 12:38
1

Тренерский штаб сборной Ирака выбрал 34 футболистов, которые могут сыграть на предстоящем чемпионате мира.

Расширенный состав иракцев выглядит так:

Вратари: Кумел Аль-Рекабе, Фахад Талиб, Ахмед Басил, Джалал Хассан;

Полевые игроки: Франс Путрос, Майтам Джаббар, Заид Тахсин, Акам Хашем, Манаф Юнис, Ребин Сулака, Мустафа Саадун, Ахмед Яхья, Дарио Наамо, Ахмед Макнзи, Мерхас Доски, Хуссейн Али, Заид Исмаэл, Петер Гваргис, Юссеф Амин, Зидан Икбаль, Кевин Якоб, Амир Аль-Аммари, Марко Фарджи, Ибрахим Байеш, Ахмед Касем, Юссеф Насраве, Хасан Абдулкарим, Аймар Шер, Моханад Али, Али Юсуф, Аймен Хуссейн, Али Аль-Хамади, Али Джасим, Карар Набиль.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Ирака попала в одну группу с Францией, Норвегией и Сенегалом.

Источник: твиттер сборной Ирака
odessakmv
1779272953
если верить бомбе они туда едут туристами, т.к. полсостава уже "завершил карьеру"
Ответить
