Один экс-игрок РПЛ попал в заявку Гаити на ЧМ-2026

15 мая, 20:17

Сборная Гаити в соцсетях опубликовала заявку на чемпионат мира-2026.

Вратари: Джонни Пласиде («Бастия», Франция), Александр Пьерр («Сошо», Франция), Жозуэ Дювергер («Космос», Германия).

Защитники: Карленс Аркус («Анже», Франция), Вильгенс Поген («Зюльте-Варегем», Бельгия), Рикардо Аде («Кито», Эквадор), Жан-Кевин Дювернь («Гент», Бельгия), Аннес Делкруа («Лугано», Швейцария), Кито Термонси («Янг Бойз», Швейцария), Мартин Экспириенс («Нанси», Франция), Дюк Лакруа («Колорадо Спрингс», США).

Полузащитники: Жозуэ Казимир («Осер», Франция), Левертон Пьерр («Визела», Португалия), Доминик Симн («Татран», Словакия), Вуденскай Пьерр («Вайолет Атлетик»), Карл Фред Сент («Эль Пасо Локомотив», США), Дэнли Жан-Жак («Филадельфия», США), Жан-Рикке Беллегард («Вулверхэмптон», Англия).

Нападающие: Дюкенс Назон («Эстегляль», Иран), Францди Пьерро («Ризеспор», Турция), Лусиус Дидсон («Даллас», США), Рубен Провиденс («Альмер Сити», Нидерланды), Яссин Форчун («Визела», Португалия), Вильсон Изидор («Сандерленд», Англия), Ленни Джозеф («Ференцварош», Венгрия), Деррик Этьенн-младший («Торонто», Канада).

Гаити сыграет в одном группе с Бразилией, Марокко и Шотландией.

