Быстров ответил, куда поедет летом – на рыбалку или на ЧМ-2026

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров дал понять, что не поедет на чемпионат мира-2026.

«Предстоящий чемпионат мира у меня вообще никакого интереса не вызывает. Мне делать, что ли, нечего – туда ехать? Лучше на рыбалку съезжу, это 100 процентов интереснее.

Если бы еще наши играли, то можно было бы посмотреть. А пока нас никуда не допустили, меня вообще ничего не интересует», – сказал Быстров.