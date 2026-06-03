Только 4 участника ЧМ-2006 сыграют на ЧМ-2026

Все страны-участники чемпионата мира-2026 опубликовали заявки на предстоящий турнир. В них есть четыре участника чемпионата мира-2006.
Лука Модрич (Хорватия);
Криштиану Роналду (Португалия);
Лионель Месси (Аргентина);
Гильермо Очоа (Мексика).
При этом на чемпионате мира-2006 не было ни одного игрока, участвовавшего в чемпионате мира-1986.
- Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня. Игры пройдут на территории трех стран: США, Мексики и Канады.
- В нем впервые сыграет 48 сборных. Такое тоже впервые.
- Замены травмированных игроков в заявках сборных можно делать не позднее, чем за 24 часа до первого матча команды.
Источник: «Бомбардир»