Только 4 участника ЧМ-2006 сыграют на ЧМ-2026

Все страны-участники чемпионата мира-2026 опубликовали заявки на предстоящий турнир. В них есть четыре участника чемпионата мира-2006.

Лука Модрич (Хорватия);

Криштиану Роналду (Португалия);

Лионель Месси (Аргентина);

Гильермо Очоа (Мексика).

При этом на чемпионате мира-2006 не было ни одного игрока, участвовавшего в чемпионате мира-1986.