Карвальо – о Бразилии на ЧМ-2026: «У них есть то, чего нет ни у одной другой команды»

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо порассуждал о перспективах сборной Бразилии на чемпионате мира.

Бразильцы набрали 4 очка в 2 турах группового этапа ЧМ-2026.

Они сыграли вничью с Марокко (1:1) и победили Гаити (3:0).

Им осталось встретиться с Шотландией 25 июня в 01:00 мск.

«У Бразилии есть то, чего нет ни у одной другой команды. Она способна заставить фанатов верить в победу до самой последней минуты.

Действительно, многие европейские команды сегодня находятся на очень высоком уровне. Такие команды, как Англия, Германия, Франция и Испания, приезжают с глубоким составом на турнир. И еще они очень хорошо тактически организованы.

Но чемпионат мира – это другое дело. Не всегда побеждает команда, которая играет красивее всех. Часто побеждает команда, которая проявляет себя в нужный момент», – сказал Карвальо.