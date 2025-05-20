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Даниэл Карвальо
Даниэл Карвальо
Завершил карьеру
1 марта 1983 (43)
#28 | Полузащитник
178 см | 79 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Карвальо – о Бразилии на ЧМ-2026: «У них есть то, чего нет ни у одной другой команды»
20 июня
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Карвальо определил лучшего бразильца в истории российского футбола
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Карвальо описал Аршавина двумя словами
7 февраля
Карвальо назвал самого сложного соперника среди россиян
7 февраля
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Акинфеев вручил Карвальо подарок от ЦСКА
6 февраля
1
Карвальо – о новичке ЦСКА: «Очень сильный защитник»
6 февраля
Карвальо призвал поставить памятник Акинфееву
4 февраля
1
Карвальо: «Сборная России сейчас победила бы Бразилию»
2025.05.20 17:23
15
Вагнер Лав составил топ-5 лучших бразильцев в истории РПЛ
2025.05.17 11:27
5
Даниэл Карвальо назвал футболиста ЦСКА, который заслуживает памятника
2025.04.24 06:03
Карвальо объяснил, почему перед матчами ЦСКА по полчаса лежал в горячей ванной
2025.04.23 19:55
Карвальо: «В моей жизни два главных клуба»
2025.04.23 17:59
1
У Карвальо не осталось наград, связанных с ЦСКА: известна причина
2025.04.23 15:44
4
Экс-игрок ЦСКА Карвальо вспомнил, как тусовался в России
2025.04.23 13:27
3
Видео
Карвальо обратился к игрокам ЦСКА
2025.03.23 11:35
Акинфеев – о Карвальо: «Сразу было понятно, что он жирный»
2024.09.16 16:55
2
Карвальо ответил Газзаеву, который сказал, что бразилец «любил покушать»
2024.08.07 17:27
3
Газзаев: «Карвальо мог оказаться в следующем ряду после Месси и Роналду, но любил покушать»
2024.08.07 00:12
1
Олич назвал самого талантливого игрока ЦСКА, с которым он играл
2023.10.03 12:24
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Путь главного волшебника РПЛ нулевых: вывел ЦСКА на новый уровень, выиграл два чемпионства, но потолстел и потух
2023.07.20 13:00
Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами и вином»
2023.04.21 17:45
«Может, ему в еду подмешивали водку»: Карвальо – о таланте Жиркова
2023.04.21 14:14
«Знал, что снова буду чувствовать этот запах»: Карвальо назвал любимый продукт Газзаева
2023.04.21 13:17
Карвальо назвал единственного человека в ЦСКА, который не пил алкоголь
2023.04.21 12:47
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«Иногда могли выпить»: Карвальо назвал двух футболистов, которыми восхищался в ЦСКА
2023.04.21 12:07
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Карвальо рассказал, когда Акинфееву нужно завершить карьеру
2023.04.21 11:51
Карвальо назвал тренера ЦСКА, при котором испытывал больше проблем, чем радости
2023.04.21 11:31
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2023.04.20 23:32
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