Карвальо купит отдельный чемодан, чтобы увезти из России водку

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что семья любить пить водку.

– Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

– Уже успел закупиться? Или только предстоит?

– Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!

– Сколько литров колы можешь выпить?

– Шесть-восемь литровых бутылок – запросто, как я и говорил!