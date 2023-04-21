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    • Карвальо купит отдельный чемодан, чтобы увезти из России водку

    Карвальо купит отдельный чемодан, чтобы увезти из России водку

    Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что семья любить пить водку.

    – Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

    – Уже успел закупиться? Или только предстоит?

    – Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!

    – Сколько литров колы можешь выпить?

    – Шесть-восемь литровых бутылок – запросто, как я и говорил!

    • 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
    • Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
    • С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +859

      dragoon000320 34 минуты назад

      а ничего что по таможенным правилам есть ограничения на вывоз алкоголя, и он намного меньше чем чем 6-8 литров. Хотя это же тот карвальо который великого пу восхваливал, ему можно и без ограничений...

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      Рейтинг: +330

      cska1948 1 час назад

      "...Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку..."
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      Карвальо везёт своим родственникам и друзьям водку в подарок, значит бесплатно. А как у нас говорят: "На халяву и уксус сладкий!"

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