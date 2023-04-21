Карвальо купит отдельный чемодан, чтобы увезти из России водку

Бывший футболист ЦСКА Даниэль Карвальо заявил, что семья любить пить водку.
– Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку. И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.
– Уже успел закупиться? Или только предстоит?
– Буду закупаться сразу после интервью. И кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан!
– Сколько литров колы можешь выпить?
– Шесть-восемь литровых бутылок – запросто, как я и говорил!
- 40-летний Карвальо был в ЦСКА в 2004-2010 годах.
- Он провел за команду 85 матчей в РПЛ, забил 9 голов.
- С ЦСКА игрок дважды брал РПЛ и один раз – Кубок УЕФА.
Источник: Sport24