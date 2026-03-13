Мостовой назвал причину улучшения результатов «Динамо»

Александр Мостовой объяснил результаты «Динамо» после зимней паузы.

Бело-голубые выиграли все три мартовских матча с общим счетом 13:3.

Они разгромили «Крылья Советов» (4:0), «Спартак» (5:2) и ЦСКА (4:1).

«Динамо» просто стало забивать. Что мешало бело-голубым это делать до этого? Надо спросить у футболистов, кто в команде.

При Карпине команда была на 12-м месте. Я говорил еще заранее – у «Динамо» сейчас хорошая команда, игроки те же самые.

Я это говорил еще десять месяцев назад, просто не лижу никому», – сказал Мостовой.