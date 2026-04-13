Тренер «Акрона» Тедеев объяснил поражение от «Динамо»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарии по итогам проигранного матча 24-го тура РПЛ против «Динамо».

Бело-голубые вели 2:0, но команда из Тольятти сумела отыграться.

На 95-й минуте динамовцы вырвали победу благодаря голу Константина Тюкавина.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Динамо» поднялось на седьмое место в таблице РПЛ, оставив позади «Рубин» и «Ахмат».

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в лиге – на границе с зоной стыков.

«По созданным моментам, по содержанию этот матч самый обидный с точки зрения результата, потому что мы точно не заслуживали поражения.

В первом тайме мы намного больше создали голевых моментов у ворот соперника, мы обязаны были реализовывать и забивать.

Во втором тайме мы полностью владели инициативой, были намного ближе к победе. Но так вышло, что первые два мяча получили из‑за наших простейших ошибок.

Индивидуальные действия игроков в какой‑то определенный момент приносят антирезультат, такое бывает, от ошибок никто не застрахован.

Я больше всего сейчас переживаю за состояние игроков. Надеюсь, что уже завтра мы перейдем (в тренировочном процессе) на траву. Это важно, потому что у нас некоторые футболисты из‑за этого выпали.

Это воспалительные мышечные процессы, сухожилия, тот случай, когда нагрузка неадекватно ложится. Надеюсь, что мы перейдем на другое поле и будет легче готовиться», – сказал Тедеев.