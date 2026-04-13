РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте

Московское «Динамо» едва не потеряло очки в 24-м туре чемпионата России.

Команда Ролана Гусева на выезде вырвала победу над «Акроном» со счетом 3:2.

Гости вели 2:0 благодаря голам Муми Нгамале и Артура Гомеса, на что хозяева поля ответили забитыми мячами Стефана Лончара и Беншимоля.

Исход встречи решил Константин Тюкавин, отличившийся на 95-й минуте.

Динамовцы поднялись на седьмое место в таблице РПЛ, оставив позади «Рубин» и «Ахмат».

«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в лиге – на границе с зоной стыков.