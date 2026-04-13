РПЛ. «Динамо» вырвало победу над «Акроном» на 95-й минуте

Московское «Динамо» едва не потеряло очки в 24-м туре чемпионата России.
Команда Ролана Гусева на выезде вырвала победу над «Акроном» со счетом 3:2.
Гости вели 2:0 благодаря голам Муми Нгамале и Артура Гомеса, на что хозяева поля ответили забитыми мячами Стефана Лончара и Беншимоля.
Исход встречи решил Константин Тюкавин, отличившийся на 95-й минуте.
Динамовцы поднялись на седьмое место в таблице РПЛ, оставив позади «Рубин» и «Ахмат».
«Акрон» с 22 очками занимает 12-ю строчку в лиге – на границе с зоной стыков.
Россия. Премьер-лига. 24 тур
Акрон - Динамо - 2:3 (1:2)
Голы: 0:1 - М. Нгамале, 20 (с пенальти); 0:2 - А. Гомес, 33; 1:2 - С. Лончар, 42; 2:2 - Беншимоль, 88 (с пенальти); 2:3 - К. Тюкавин, 90+5.
Источник: «Бомбардир»