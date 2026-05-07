Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА

Бывший главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о возможности работать в России.
Сообщалось, что ранее 60-летний итальянец отказал ЦСКА.
– Вы действительно отказали ЦСКА в работе главным тренером?
– Нет, нет, нет! Это не так. Знаете, на данный момент я предпочитаю ни о чем не общаться. Спасибо за понимание!
- Пиоли де-факто покинул «Фиорентину» в прошлом году, но контракт продолжает действовать.
- В 2024-2025 годах Стефано был в «Аль-Насре», где тренировал Криштиану Роналду.
- В 2022 году Пиоли привел «Милан» к победе в Серии А. В том сезоне Стефано признали лучшим тренером чемпионата Италии.
