  • Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»

Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»

Вчера, 13:47
5

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев признался, что использует мессенджер MAX.

– Сейчас всех активно агитируют переходить в MAX. Ты уже там?

– Да, я там есть. Что-то туда закидывают, но основные командные чаты у нас пока все равно в Telegram.

– Как тебе вообще этот мессенджер?

– Нормально. Мне окей. Понимаю, почему кто-то скептически относится, люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?

  • MAX – российский мессенджер и цифровая платформа, развиваемая VK.
  • Сервис позиционируется как универсальное приложение для общения, звонков, обмена файлами и получения различных онлайн-услуг.

Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Динамо Скопинцев Дмитрий
Комментарии (5)
рылы
1778152894
даже cloudflare уже вынес вердикт, что max является шпионским приложением. далее должна быть цепочка с отзывом сертификата и последующим удалением из app store, как минимум. однако всё тянут чего-то. понятно, что мы нахер не сдались спецслужбам. однако неприятно осознавать, что они в любой момент могут засунуть своё рыло в твои переписки, а ты и знать об этом не будешь. любые слова-триггеры в личной переписке - и ты уже на контроле. условно, если напишешь даже бабе "ты просто бомба!" - эти тут же просунут своё нюхло в твою переписку, с целью выяснить, что за бомбы гражданин тут обсуждает, и не задумал ли чего. нахер макс.
andr45
1778154521
СКОПИНЦЕВ «Люди думают, что там за ними следят» Люди не думают, а знают(
DMитрий
1778156995
Люди, стоявшие в это время за его спиной, спокойно дождались окончания интервью, а потом жестом пригласили его следовать за ним.
Томик
1778196088
Надо не думать, а кастрюлю на голову надевать - она от всего спасёт.
Oldtrafford83
1778220384
Конспирологи ваш выход)))
