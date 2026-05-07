Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев признался, что использует мессенджер MAX.
– Сейчас всех активно агитируют переходить в MAX. Ты уже там?
– Да, я там есть. Что-то туда закидывают, но основные командные чаты у нас пока все равно в Telegram.
– Как тебе вообще этот мессенджер?
– Нормально. Мне окей. Понимаю, почему кто-то скептически относится, люди думают, что там за ними следят, но меня это не беспокоит. Кому мы нужны?
- MAX – российский мессенджер и цифровая платформа, развиваемая VK.
- Сервис позиционируется как универсальное приложение для общения, звонков, обмена файлами и получения различных онлайн-услуг.
Источник: Metaratings.ru