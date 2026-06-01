Рейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ

Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов РПЛ по суммарной рыночной стоимости состава.
С отрывом лидирует «Зенит», у «Спартака» и «Краснодара» одинаковые показатели, дешевле всех оценивается «Динамо Мх».
- «Зенит» – 177,3 млн евро (-4,2%);
- «Спартак» – 121,2 млн евро (-3,7%);
- «Краснодар» – 121,2 млн евро (+3,1%);
- «Локомотив» – 112 млн евро (+3,2%);
- «Динамо» – 111,3 млн евро (+0,1%);
- ЦСКА – 108,5 млн евро (+1,9%);
- «Рубин» – 54,9 млн евро (+3,6%);
- «Ростов» – 36,2 млн евро (-4,6%);
- «Балтика» – 31,6 млн евро (+6,2%);
- «Ахмат» – 29 млн евро (-);
- «Крылья Советов» – 27 млн евро (-5,3%);
- «Акрон» – 25 млн евро (-6%);
- «Сочи» – 23,5 млн евро (-15,3%);
- «Пари НН» – 21 млн евро (-5,3%);
- «Оренбург» – 20,9 млн евро (-2,1%);
- «Динамо Мх» – 19 млн евро (+4,5%).
Источник: Transfermarkt