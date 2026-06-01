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Рейтинг самых дорогих составов клубов РПЛ

1 июня, 15:33
5

Transfermarkt опубликовал рейтинг клубов РПЛ по суммарной рыночной стоимости состава.

С отрывом лидирует «Зенит», у «Спартака» и «Краснодара» одинаковые показатели, дешевле всех оценивается «Динамо Мх».

  1. «Зенит» – 177,3 млн евро (-4,2%);
  2. «Спартак» – 121,2 млн евро (-3,7%);
  3. «Краснодар» – 121,2 млн евро (+3,1%);
  4. «Локомотив» – 112 млн евро (+3,2%);
  5. «Динамо» – 111,3 млн евро (+0,1%);
  6. ЦСКА – 108,5 млн евро (+1,9%);
  7. «Рубин» – 54,9 млн евро (+3,6%);
  8. «Ростов» – 36,2 млн евро (-4,6%);
  9. «Балтика» – 31,6 млн евро (+6,2%);
  10. «Ахмат» – 29 млн евро (-);
  11. «Крылья Советов» – 27 млн евро (-5,3%);
  12. «Акрон» – 25 млн евро (-6%);
  13. «Сочи» – 23,5 млн евро (-15,3%);
  14. «Пари НН» – 21 млн евро (-5,3%);
  15. «Оренбург» – 20,9 млн евро (-2,1%);
  16. «Динамо Мх» – 19 млн евро (+4,5%).

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Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Рейтинг Зенит Спартак Краснодар ЦСКА Локомотив Балтика Рубин Динамо Ростов Акрон Крылья Советов Ахмат Динамо Мх Пари НН Оренбург Сочи
Комментарии (5)
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acor94
1780321384
Вот видите! А говорите инфляция, инфляция. Нет никакой инфляции, только все дешевеет, зарплаты футболистов растут. Прекрасно же живём граждане!
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evgevg13
1780323743
Страна в стране. И не в хорошем смысле этого слова...
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Литейный 4 (returned)
1780325981
У хряков немногим меньше, чем у Зенита пару десятков лет, а плетутся вечно шестыми. Убыточный антинародный позор России. Гыгыгы
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СПОРТ 21 века
1780346394
В 2019 году Зенит стоил 225 млн евро. Сдаём потихонечку...
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