Игдисамов прокомментировал решение ЦСКА утвердить его главным тренером

Дмитрий Игдисамов высказался о своем новом статусе в ЦСКА.

Его официально утвердили на посту главного тренера.

Стороны подписали контракт по схеме «2+2».

«Быть тренером ПФК ЦСКА – это огромная честь и привилегия. Я хотел бы поблагодарить руководство, команду и болельщиков.

Руководство – за предоставленный шанс, доверие, веру в мои идеи и мой штаб. Команду – за нашу сплоченную работу и горящие глаза в концовке чемпионата.

Многое уже сказано о том, что мне посчастливилось вести наших молодых ребят по их футбольному пути, но и с кем мы только познакомились этой весной, мы сразу нашли общий футбольный язык.

Я также хочу сказать большое спасибо болельщикам: я слышал вашу поддержку с трибун и получал сотни сообщений в последние недели. Для меня это было очень важно.

Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба», – заявил 39-летний специалист.