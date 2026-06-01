2 игрока из РПЛ попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2026

Сборная Мексики огласила заявку на чемпионат мира-2026.

Среди 26 игроков нашлось место двум представителям РПЛ – Сесару Монтесу из «Локомотива» и Луису Чавесу из «Динамо».

Вратари: Рауль Ранхель («Гвадалахара»), Карлос Асеведо («Сантос Лагуна»), Гильермо Очоа (АЕЛ Лимасол).

Защитники: Исраэль Рейес («Америка»), Хесус Гальярдо («Толука»), Хорхе Санчес (ПАОК), Сесар Монтес («Локомотив»), Хоан Васкес («Дженоа»), Матео Чавес (ПСВ).

Полузащитники: Эрик Лира («Крус Асуль»), Луис Ромо, Брайан Гутьеррес (оба – «Гвадалахара»), Обед Варгас («Атлетико»), Орбелин Пинеда (АЕК Афины), Эдсон Альварес («Фенербахче»), Хильберто Мора («Тихуана»), Сесар Уэрта («Андерлехт»), Альваро Фидальго («Бетис»), Луис Чавес («Динамо»).

Нападающие: Роберто Альварадо, Армандо Гонсалес (оба – «Гвадалахара»), Алексис Вега («Толука»), Хулиан Киньонес («Аль-Кадисия»), Сантьяго Хименес («Милан»), Гильермо Мартинес («Пумас»), Рауль Хименес («Фулхэм»).