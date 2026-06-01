Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко добивается ухода из московского клуба.
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину по личным причинам.
«Индепендьенте» уже сделал первое официальное предложение по Барко – это аренда с опцией выкупа 50 процентов прав.
Ранее хавбек отказался от нового контракта с красно-белыми с зарплатой 4 миллиона евро в год.
- В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость аргентинца – 16 миллионов евро.
Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло