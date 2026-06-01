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Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

1 июня, 18:38
13

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко добивается ухода из московского клуба.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину по личным причинам.

«Индепендьенте» уже сделал первое официальное предложение по Барко – это аренда с опцией выкупа 50 процентов прав.

Ранее хавбек отказался от нового контракта с красно-белыми с зарплатой 4 миллиона евро в год.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость аргентинца – 16 миллионов евро.

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Источник: твиттер журналиста Сесара Луиса Мерло
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (13)
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slavа0508
1780328649
Насильно держать не стоит конечно мало хорошего из этого получается обычно ....
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val69
1780328773
Чëт, какой то х. Й. Ëй попахивает....
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R_a_i_n
1780328846
В лучшем случае на Суперкубок сыграет и на этом все.
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acor94
1780329388
я думаю, он понял что выйграл все что можно в России, поэтому все, чтот тут еще делать?*
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oyabun
1780329646
Очень жаль, если таково решение Еси. Таких условий, как Спартак, я думаю мало кто ему предложит. И для нас это будет серьёзная потеря. Заменить Барко сложно.
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Литейный 4 (returned)
1780330116
Надоело ему вечно быть в лузерах без титулов. Нелепый кубок, в котором можно трижды проиграть и взять его всё равно, не в счёт. Гыгыгы
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NewLife
1780337197
Всего то этот журналюга сказал опять следующее: "«Индепендьенте» сделал официальное предложение о возвращении Эсекиэля Барко. *️⃣Это аренда с правом выкупа 50% прав на него, которые принадлежат московскому «Спартаку». Игрок хочет вернуться в Аргентину по личным причинам." Как можно этому верить и разводить ля-ля🫨 Это лишь очередной дурной кликбейтный заголовок Бомбардира.
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Александр-Балашов-google
1780492452
Их кто то кусает чтоль? Алекс, Жиго, вот Барко теперь по личным причинам, а потом как уйдут, через год начинают ныть, что с удовольствием бы вернулись в Спартак.
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