Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко добивается ухода из московского клуба.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, 27-летний футболист хочет вернуться в Аргентину по личным причинам.

«Индепендьенте» уже сделал первое официальное предложение по Барко – это аренда с опцией выкупа 50 процентов прав.

Ранее хавбек отказался от нового контракта с красно-белыми с зарплатой 4 миллиона евро в год.