Сафонов пропустил вечеринку по случаю победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подробно рассказал о дне финала ЛЧ-2025/26.

Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финальный матч полностью.

«Сейчас, когда официальное празднование уже закончилось и начался отпуск, хочу рассказать, что происходило в последние пару дней.

Постараюсь проводить параллели с прошлым годом. Всe-таки Лигу чемпионов удалось выиграть второй раз подряд. Могу себе позволить.

Во-первых, празднование началось сразу после финального свистка. Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов.

Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сейва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов всe равно выиграл. Тут ситуация для меня такая же как в прошлом году.

Дальше было вручение кубка. Оно началось буквально через 15–20 минут после окончания матча. И здесь всe прошло примерно так же, как и год назад.

После церемонии я довольно долго ждал, пока [жену] Маришу выведут на поле. Заранее нужно было подать список родственников, которых хотим видеть рядом после матча.

В прошлом году всe получилось гораздо быстрее. Тогда я просто помог Марише перелезть через ограждение. В этот раз встретиться получилось только минут через 20. Но главное, что мне удалось разделить эти эмоции со своим самым близким человеком.

После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников.

Столы стояли на трeх этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость или удар в голову, который получил по ходу матча.

Так что про оставшуюся часть вечера мне рассказать особо нечего. Именно на этом для меня закончился день финала», – написал Сафонов в своем телеграм-канале.