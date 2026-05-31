Хвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост в соцсети после победы в финале Лиги чемпионов.

Грузинский игрок показал свое детское фото в форме «Барселоны». Тем самым Хвича показал, какой путь он проделал.

Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». До «ПСЖ» Хвича был в «Наполи».

«ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.

Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.

В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

Фото: соцсети Хвичи Кварацхелии