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Хвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ

31 мая, 13:24

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост в соцсети после победы в финале Лиги чемпионов.

Грузинский игрок показал свое детское фото в форме «Барселоны». Тем самым Хвича показал, какой путь он проделал.

Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». До «ПСЖ» Хвича был в «Наполи».

  • «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
  • В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.

Фото: соцсети Хвичи Кварацхелии

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Испания. Примера ПСЖ Барселона Кварацхелия Хвича
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