Хвича выложил фото в форме «Барсы» после победы в ЛЧ

Нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост в соцсети после победы в финале Лиги чемпионов.
Грузинский игрок показал свое детское фото в форме «Барселоны». Тем самым Хвича показал, какой путь он проделал.
Кварацхелия выступал в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин». До «ПСЖ» Хвича был в «Наполи».
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Фото: соцсети Хвичи Кварацхелии
Источник: «Бомбардир»