Порноактриса Мэри Рок отреагировала на слова жены Сафонова

Порноактриса Мэри Рок ответила жене вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марине Кондратюк.
- Перед финалом Лиги чемпионов против «Арсенала» Рок пообещала Сафонову по одной «жаркой ночи» за каждый сейв.
- Сафонов не сделал в финале ни одного сейва.
- Кондратюк заявила, что это из-за обещаний актрисы.
«Я очень рада, что матч закончился победой «ПСЖ» и Сафонова, даже несмотря на отсутствие сейвов.
Реакция жены Матвея на мое предложение? Отлично! Все поняли, что это была шутка», – сказала Мэри Рок.
Источник: Sport24