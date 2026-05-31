Реакция супруги Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, с юмором ответила на обещание актрисы фильмов для взрослых Мэри Рок после победы парижан в финале Лиги чемпионов.

Перед решающим матчем с «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) Рок заявила, что подарит Сафонову столько «жарких ночей», сколько сейвов он совершит на поле. Российский голкипер провел всю встречу полностью.

«Ладно. Скажу честно. Матвей не сделал ни одного сейва вчера, чтобы порнозвезда Мэри Рок не дай Бог не подарила ему ни одной жаркой ночи», – написала Кондратюк в своих соцсетях.