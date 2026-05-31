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  • Реакция супруги Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок

Реакция супруги Сафонова на обращение порнозвезды Мэри Рок

31 мая, 16:17
5

Марина Кондратюк, супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, с юмором ответила на обещание актрисы фильмов для взрослых Мэри Рок после победы парижан в финале Лиги чемпионов.

Перед решающим матчем с «Арсеналом» (1:1, 4:3 по пенальти) Рок заявила, что подарит Сафонову столько «жарких ночей», сколько сейвов он совершит на поле. Российский голкипер провел всю встречу полностью.

«Ладно. Скажу честно. Матвей не сделал ни одного сейва вчера, чтобы порнозвезда Мэри Рок не дай Бог не подарила ему ни одной жаркой ночи», – написала Кондратюк в своих соцсетях.

  • В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2025/26 Сафонов сыграл 11 матчей, совершил 35 сейвов и четыре раза отстоял на ноль.
  • «ПСЖ» стал первым клубом с 2018 года, которому удалось защитить титул победителя турнира.
  • Матвей Сафонов вошел в историю как первый российский футболист, дважды выигравший Лигу чемпионов.

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Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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Anton1969
1780235158
Порнозвездюльке ничего не светит!!!😂🤣🤪
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VVM1964
1780237270
Матюша, а ты чего такой пугливый то ?)...
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Cleaner
1780237498
Мэри Рок троллит жену Сафонова, а та, по глупости своей, на это ведется.
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Mirak92
1780239317
Да всем насрать
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