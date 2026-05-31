Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей в истории сборной России и СССР, Акинфеев туда не попал

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Он включил его в топ-3 голкиперов в истории сборной России и СССР вместе с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«То, что Сафонов – один из лучших вратарей Европы, это факт. Играет в лучшей команде мира. Единственный среди россиян двукратный обладатель кубка [Лиги] чемпионов. Вспоминаю, когда просил обратить на него внимание Черчесова и Карпина, мне говорили: «Он что, тебе родственник?» Но спортсмен спортсмена всегда разглядит. Мы дошли до того, что начинаем рассуждать, виноват ли он в первом пропущенном мяче, мог ли там вытащить. Человек собрал целую авоську трофеев! Только собирает и собирает, уже устанавливает рекорды.

Хотим мы этого или нет, но, не умаляя достоинств Акинфеева, Харина и Кавазашвили, у нас есть Лев Яшин – обладатель «Золотого мяча», единственный среди вратарей. Есть Ринат Дасаев – официально признанный лучшим вратарем мира в 1988 году. А есть Матвей Сафонов с учетом всего вышеперечисленного. Такая вот интересная и феноменальная у нас тройка.

Он огромный молодец, идет вперед, не боится конкуренции! Сафонов заставил промахиваться игроков соперника в серии пенальти. Хочу пожелать ему здоровья. Он лицо российского спорта за рубежом вместе с Александром Овечкиным, Ангелиной Мельниковой, вместе с нашими пловцами. Но футбол – это социальное явление. И в этой вселенной социального явления футбола целая галактика – это Матвей Сафонов. Так держать, Матвей. Гордимся!» – сказал Губерниев.