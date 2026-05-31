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  • Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей в истории сборной России и СССР, Акинфеев туда не попал

Губерниев включил Сафонова в топ-3 вратарей в истории сборной России и СССР, Акинфеев туда не попал

31 мая, 18:55
7

Комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в Лиге чемпионов. Он включил его в топ-3 голкиперов в истории сборной России и СССР вместе с Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

«То, что Сафонов – один из лучших вратарей Европы, это факт. Играет в лучшей команде мира. Единственный среди россиян двукратный обладатель кубка [Лиги] чемпионов. Вспоминаю, когда просил обратить на него внимание Черчесова и Карпина, мне говорили: «Он что, тебе родственник?» Но спортсмен спортсмена всегда разглядит. Мы дошли до того, что начинаем рассуждать, виноват ли он в первом пропущенном мяче, мог ли там вытащить. Человек собрал целую авоську трофеев! Только собирает и собирает, уже устанавливает рекорды.

Хотим мы этого или нет, но, не умаляя достоинств Акинфеева, Харина и Кавазашвили, у нас есть Лев Яшин – обладатель «Золотого мяча», единственный среди вратарей. Есть Ринат Дасаев – официально признанный лучшим вратарем мира в 1988 году. А есть Матвей Сафонов с учетом всего вышеперечисленного. Такая вот интересная и феноменальная у нас тройка.

Он огромный молодец, идет вперед, не боится конкуренции! Сафонов заставил промахиваться игроков соперника в серии пенальти. Хочу пожелать ему здоровья. Он лицо российского спорта за рубежом вместе с Александром Овечкиным, Ангелиной Мельниковой, вместе с нашими пловцами. Но футбол – это социальное явление. И в этой вселенной социального явления футбола целая галактика – это Матвей Сафонов. Так держать, Матвей. Гордимся!» – сказал Губерниев.

  • Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года, когда перешел из «Краснодара» за 20 миллионов евро.
  • Он выиграл с парижским клубом 8 трофеев, дважды – Лигу чемпионов.
  • Матвей стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим ЛЧ.

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Источник: «Чемпионат»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ПСЖ Сафонов Матвей Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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TOMSON
1780244274
До старта следующего сезона будем слушать про великолепного Сафонова из всех утюгов. Потом эти же утюги начнут его с г.. смешивать при первой же неудачи. Филимонову, например, одна ошибка всю карьеру перечеркнула…
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ziborock
1780245877
Губерниев то во вратарях, особенно датских, разбирается!🤣
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mihail200606
1780251669
Точно
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АК 68
1780253775
И тут Остапа понесло.
Ответить
Hector вернулся
1780259189
Яшин и Дасаев легенды! Сафонову пока далеко до них.
Ответить
boris63
1780317659
Полный дебилизм.
Ответить
нейтральныйкакникто
1780323299
Сафонов ОБЯЗАН,после такого, назвать Губерниева в тройке лучших комментаторов и журналистов всех времён, СССР и РФ
Ответить
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