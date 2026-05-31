Жена Сафонова охарактеризовала мужа после 2-й подряд победы в ЛЧ

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина опубликовала пост после финала Лиги чемпионов.

«Я обязательно поделюсь эмоциями, когда чуть успокоюсь. А пока хочу сказать вам огромное СПАСИБО за поддержку и поздравить с победой. Это наш общий финал.

«ПСЖ» сохранил титул, а мой муж – самый лучший человек, который только мог быть в моей жизни», – написала Марина.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.