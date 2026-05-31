Жена Сафонова охарактеризовала мужа после 2-й подряд победы в ЛЧ

Супруга вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова Марина опубликовала пост после финала Лиги чемпионов.
«Я обязательно поделюсь эмоциями, когда чуть успокоюсь. А пока хочу сказать вам огромное СПАСИБО за поддержку и поздравить с победой. Это наш общий финал.
«ПСЖ» сохранил титул, а мой муж – самый лучший человек, который только мог быть в моей жизни», – написала Марина.
Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: телеграм-канал Марины Сафоновой