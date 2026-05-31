Быстров в восторге от финала Лиги чемпионов: «Честно, кайфанул!»

Владимир Быстров поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

– Ваши впечатления от увиденного в финале Лиги чемпионов?

– Честно, кайфанул! Матч, который соответствовал финалу. Оба тренера – красавцы. Игроки покидали поле только когда сводило ноги, потому что отдали все, что могли. Все выложились. На такие финалы любо-дорого смотреть.

– Было много критики по ходу матча, что «Арсенал» после первого гола перестал играть в футбол.

– Критикуют люди, которые вообще не понимают футбол. В такой игре все было прописано свыше. Любая другая команда могла погибнуть от прессинга «ПСЖ».

Артета – молодец, сделал замены, дотянул до пенальти и даже мог взять кубок. Но звезды так сошлись, что «ПСЖ» и Матвей Сафонов становятся двукратными чемпионами.

Весь Краснодар должен быть счастлив, что у нас есть такие великолепные игроки.