Хвича прокомментировал победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале ЛЧ

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после выигранного финала Лиги чемпионов.

Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

«ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.

Хвича вышел в стартовом составе, заработал пенальти и был заменен на 83-й минуте на Брэдли Барколя.

«Это просто невероятно. Я даже не могу описать свои эмоции. Очень горжусь тем, что являюсь частью этой команды.

У нас был непростой сезон, но мы показали, на что способны. Сегодня мы стали чемпионами второй раз подряд.

В серии пенальти нужна удача, но к этому также нужно готовиться, что мы и сделали. Думаю, мы заслужили победу, потому что создали достаточно моментов», – сказал Кварацхелия.