Сафонов установил рекорд российского футбола

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов выиграл Лигу чемпионов во второй раз.

Он стал первым российским футболистом, которому это удалось.

Сафонов становился победителем главного еврокубка в обоих сезонах после трансфера в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро.

По одному разу ЛЧ выигрывали Игорь Добровольский (в составе «Марселя» в сезоне-1992/93), Владимир Бут (в составе «Боруссии Д» в сезоне-1996/97), Дмитрий Аленичев (в составе «Порту» в сезоне-2003/04) и Денис Черышев (в составе «Реала» в сезоне-2016/17).