Познер назвал лучшую футбольную команду Европы

Известный телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что будет смотреть финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Он назвал парижан лучшим клубом Европы.

– Владимир Владимирович, в субботу главный матч сезона – «ПСЖ» против «Арсенала». Планируете смотреть?

– Безусловно, причем сделаю это на стадионе в Будапеште.

– Кого будете поддерживать?

– Как минимум наполовину я француз, так что болеть буду за парижан, а не за лондонцев – тут и говорить нечего. Думаю, что чемпионство «Арсенала» придаст им сил, все-таки он давно не выигрывал английскую Премьер-лигу. И конечно, это станет дополнительным стимулом. Так что сказать, кто победит, невозможно. Хотя, по моему убеждению, «ПСЖ» лучше.

– Они играют ярче.

– Да, интереснее. У них потрясающее нападение. Поэтому болею за них, во-первых, потому что они французы. А во-вторых, потому что они лучше. А лучшие должны побежать. Но в футболе может случиться всякое.

– Не кажется ли вам, что с учетом отсутствия больших титулов у «Арсенала» в последние годы взять сразу два в один сезон – это слишком?

– Еще не так давно говорили о четырех, но «Арсенал» начал проигрывать и никаких кубков не завоевал. Но все-таки, зацепившись зубами после 22 лет, стал чемпионом. Повторюсь, для них это колоссальная инъекция оптимизма. Для меня совершенно очевидно, что французы играют лучше, и «ПСЖ», с моей точки зрения, – лучшая команда Европы. Но когда речь идет об одном матче – кто лучше или кто хуже не является решающим фактором. Слабый может победить на кураже. Поэтому я считаю, что у «Арсенала» есть шанс. Я бы не прогнозировал их победу, но полагаю, что будет очень упорная игра. Фаворит для меня «ПСЖ», но я бы эту вероятность рассчитывал как 60 на 40 в пользу французов – не больше. К тому же «Арсеналу» нечего терять. Это «ПСЖ» должен под большим давлением защищать свой титул.