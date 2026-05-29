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Познер назвал лучшую футбольную команду Европы

29 мая, 13:25
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Известный телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что будет смотреть финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом». Он назвал парижан лучшим клубом Европы.

– Владимир Владимирович, в субботу главный матч сезона – «ПСЖ» против «Арсенала». Планируете смотреть?

– Безусловно, причем сделаю это на стадионе в Будапеште.

– Кого будете поддерживать?

– Как минимум наполовину я француз, так что болеть буду за парижан, а не за лондонцев – тут и говорить нечего. Думаю, что чемпионство «Арсенала» придаст им сил, все-таки он давно не выигрывал английскую Премьер-лигу. И конечно, это станет дополнительным стимулом. Так что сказать, кто победит, невозможно. Хотя, по моему убеждению, «ПСЖ» лучше.

– Они играют ярче.

– Да, интереснее. У них потрясающее нападение. Поэтому болею за них, во-первых, потому что они французы. А во-вторых, потому что они лучше. А лучшие должны побежать. Но в футболе может случиться всякое.

– Не кажется ли вам, что с учетом отсутствия больших титулов у «Арсенала» в последние годы взять сразу два в один сезон – это слишком?

– Еще не так давно говорили о четырех, но «Арсенал» начал проигрывать и никаких кубков не завоевал. Но все-таки, зацепившись зубами после 22 лет, стал чемпионом. Повторюсь, для них это колоссальная инъекция оптимизма. Для меня совершенно очевидно, что французы играют лучше, и «ПСЖ», с моей точки зрения, – лучшая команда Европы. Но когда речь идет об одном матче – кто лучше или кто хуже не является решающим фактором. Слабый может победить на кураже. Поэтому я считаю, что у «Арсенала» есть шанс. Я бы не прогнозировал их победу, но полагаю, что будет очень упорная игра. Фаворит для меня «ПСЖ», но я бы эту вероятность рассчитывал как 60 на 40 в пользу французов – не больше. К тому же «Арсеналу» нечего терять. Это «ПСЖ» должен под большим давлением защищать свой титул.

  • Финал Лиги чемпионов пройдет 30 мая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Арсенал ПСЖ
Комментарии (6)
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ilich55
1780051354
А что здесь делает хитрожопый журналюга с тремя паспортами?
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Антрацитовый волхв
1780052071
Согласен, что ПСЖ самые сильные.
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Номэд
1780052431
Прочитав заголовок, все блохастые подумали что бзденит. И обломились ...
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raritet
1780053507
Здраво!
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Прокс
1780057057
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1780074567
Ты забыл про КАМАЗ!)
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