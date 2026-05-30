Сафонову понадобилась помощь врачей по ходу финала ЛЧ

Матвей Сафонов, вратарь «ПСЖ», получил медицинскую помощь в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26 против «Арсенала».
Российский голкипер столкнулся с защитником парижан Маркиньосом. После эпизода Сафонову оказали помощь, и он вернулся в игру.
- Финальный матч проходит на «Пушкаш Арене» в Будапеште, главный арбитр – Даниэль Зиберт из Германии. Счет – 1:0 в пользу лондонского клуба.
- В полуфинале «ПСЖ» по сумме двух встреч одолел «Баварию» (6:5). «Арсенал» на той же стадии выбил «Атлетико» с общим счетом 2:1.
