Генич разочарован двумя сборными-участницами ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал сборные, чья игра в первом туре группового этапа ЧМ-2026 его разочаровала.
Журналисту не понравились национальные команды Испании и Португалии.
«Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован», – написал Генич в своем телеграм-канале.
- Испания не смогла обыграть Кабо-Верде – 0:0. Следующий соперник – Саудовская Аравия (21 июня, 19:00 мск).
- Португалия потеряла очки с ДР Конго – 1:1. Следующий соперник – Узбекистан (23 июня, 20:00 мск).
Источник: телеграм-канал Константина Генича