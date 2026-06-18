Генич разочарован двумя сборными-участницами ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич назвал сборные, чья игра в первом туре группового этапа ЧМ-2026 его разочаровала.

Журналисту не понравились национальные команды Испании и Португалии.

«Пиренейцы, вы чего?! Как так можно играть? Разочарован», – написал Генич в своем телеграм-канале.