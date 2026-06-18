ЧМ-2026. Англия победила Хорватию благодаря дублю Кейна – 4:2!

Сборная Англии стартовала с уверенной победы на чемпионате мира-2026.

В первом туре группового этапа команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд.

В составе хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Встреча проходила на «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас.

Во втором туре Англия сыграет с Ганой, а Хорватия – с Панамой.