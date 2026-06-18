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ЧМ-2026. Англия победила Хорватию благодаря дублю Кейна – 4:2!

Вчера, 01:00
14

Сборная Англии стартовала с уверенной победы на чемпионате мира-2026.

В первом туре группового этапа команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию со счетом 4:2.

Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд.

В составе хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.

Встреча проходила на «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас.

Во втором туре Англия сыграет с Ганой, а Хорватия – с Панамой.

Чемпионат мира. Группа L. 1 тур
Англия - Хорватия - 4:2 (2:1) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 12; 1:1 - М. Батурина, 36; 2:1 - Г. Кейн, 42; 2:2 - П. Муса, 45+5; 3:2 - Д. Беллингем, 47; 4:2 - М. Рэшфорд, 85.
Незабитые пенальти: Г. Кейн, 10 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Хорватия Англия
Комментарии (14)
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рылы
1781733746
ну вот, наконец-то нормальный матч.
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Император 1
1781733921
Поздравляю с победой, матч хороший, не ожидал столько мячей
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Антрацитовый волхв
1781734091
У Хорватии какая-то сбродная! Защиты нет. Вратарь начал играть после 3:2. Атака медленная и неэффективная. Взаимодействие такое себе. Ошибок море. Что же на счёт Англии? Судья дал отличный психологический эффект.
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рылы
1781734835
судья, конечно, придрался, что ливакович отбил пенальти, выскочив из ворот, заставил перебить. хотя формально прав. со второй попытки кейн установил рекорд по голам с пенальти на всех ЧМ - 5 штук.
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Snek
1781735022
Хорватия без Модрича протухла, во втором тайме он вообще никакой был, его заменили, но заменить не смогли.
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Oldtrafford83
1781757583
Лютый был матч!!! А это точно была Англия?))
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ScarlettOgusania
1781758052
ух, англичане зажгли, классный матч..!😇 похоже, хорватам указали на дверь...🙂
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DeStar
1781766724
хороший матч. что редкость на чм.
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