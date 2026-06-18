ЧМ-2026. Англия победила Хорватию благодаря дублю Кейна – 4:2!

Сборная Англии стартовала с уверенной победы на чемпионате мира-2026.
В первом туре группового этапа команда Томаса Тухеля обыграла Хорватию со счетом 4:2.
Дубль оформил Гарри Кейн, еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд.
В составе хорватов отличились Мартин Батурина и Петар Муса.
Встреча проходила на «Эйти-эн-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас.
Во втором туре Англия сыграет с Ганой, а Хорватия – с Панамой.
Чемпионат мира. Группа L. 1 тур
Англия - Хорватия - 4:2 (2:1) Текстовая трансляцияТаблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Г. Кейн, 12; 1:1 - М. Батурина, 36; 2:1 - Г. Кейн, 42; 2:2 - П. Муса, 45+5; 3:2 - Д. Беллингем, 47; 4:2 - М. Рэшфорд, 85.
Незабитые пенальти: Г. Кейн, 10 - нет.
Источник: «Бомбардир»