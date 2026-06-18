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  • Рекорды Месси, Роналду и Кейна, удар ВСУ по футбольной команде, новый тренер «Зенита» и другие новости

Рекорды Месси, Роналду и Кейна, удар ВСУ по футбольной команде, новый тренер «Зенита» и другие новости

Вчера, 02:00

Хет-трик 38-летнего Месси принес Аргентине крупную победу над Алжиром на ЧМ-2026 – Лео повторил бомбардирский рекорд чемпионата мира

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Англия победила Хорватию на ЧМ-2026 благодаря дублю Кейна, побившего рекорд чемпионата мира

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Источник: «Бомбардир»
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