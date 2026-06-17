Заявление Белорусской федерации футбола об украинской атаке на автобус детской команды в Брянской области

Белорусская федерация футбола (АБФФ) отреагировала на инцидент в Брянской области.

Украинский БПЛА самолетного типа атаковал гражданский автобус.

В салоне находилась гомельская детская футбольная команда, ехавшая в Геленджик.

В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Осколочные ранения получили семь человек.

СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте.

«Сегодня в Брянской области, по дороге в тренировочный лагерь, расположенный в Геленджике, одна из белорусских детских команд попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

По имеющейся на данный момент информации, в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых – дети. В результате инцидента погибла женщина из сопровождения группы, семь человек пострадало, один находится в тяжелом состоянии.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» уже проинформировала Президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах.

На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнование родным и близким погибшей», – говорится в заявлении АБФФ.