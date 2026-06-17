Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заявление Белорусской федерации футбола об украинской атаке на автобус детской команды в Брянской области

Заявление Белорусской федерации футбола об украинской атаке на автобус детской команды в Брянской области

17 июня, 20:10
18

Белорусская федерация футбола (АБФФ) отреагировала на инцидент в Брянской области.

  • Украинский БПЛА самолетного типа атаковал гражданский автобус.
  • В салоне находилась гомельская детская футбольная команда, ехавшая в Геленджик.
  • В результате удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Осколочные ранения получили семь человек.
  • СК РФ и Беларуси возбудили уголовные дела о теракте.

«Сегодня в Брянской области, по дороге в тренировочный лагерь, расположенный в Геленджике, одна из белорусских детских команд попала под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины.

По имеющейся на данный момент информации, в автобусе находилось 44 человека, 28 из которых – дети. В результате инцидента погибла женщина из сопровождения группы, семь человек пострадало, один находится в тяжелом состоянии.

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» уже проинформировала Президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах.

На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнование родным и близким погибшей», – говорится в заявлении АБФФ.

Источник: сайт Белорусской федерации футбола
Беларусь
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Антрацитовый волхв
1781716957
Как обычно, поноют и дело закрыто...
Ответить
Император 1
1781717006
Мочите х@х.лов! Отстранение будет или всё нормально?
Ответить
sochi-2013
1781717140
Народ не поймет, если завтра (лучше сегодня) Банковая не превратится в щебень!
Ответить
Таврида
1781718717
Ни капли не сомневаюсь что ФИФА снова оправдает украинских террористов.
Ответить
Интерес
1781719112
Бацка молчит, хотя обычно реагирует мгновенно.Видимо, второй стул упаковывают и увозят на временное хранение.
Ответить
Oldtrafford83
1781757934
Терпилы будут просто говорить ай ай ай фу фу фу, а каклы будут и дальше спокойно творить всё что хотят!!!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
52
У 57-летнего Мостового родился сын
20:44
1
ФотоАдиева в «МЛ Витебск» сменил другой россиянин
20:02
1
В махачкалинском «Динамо» высказались о возможном подписании Кокорина
19:55
Ведущий «Матч ТВ» извинился за свои слова про женщин
19:31
7
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Все новости
Все новости
Колыванов выявил топ-сборную ЧМ-2026, которая играет отвратительно
20:26
1
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
20:18
Шапи рассказал о своих отношениях с Галицким
19:41
ВидеоРоссийский болельщик попросил Инфантино расписаться на флаге России – президент ФИФА отреагировал
19:20
11
Байрамян прокомментировал уход из «Ростова» – он играл за клуб 16 лет
19:09
1
Реакция Губерниева на скандальные слова ведущего «Матч ТВ» про женщин
18:53
7
«Вопросы решаются наверху»: агент Тюкавина подтвердил возможный переход форварда в «Зенит»
18:38
4
«Спартак» принял окончательное решение по 39-летнему Довбне
18:24
7
ФотоВыступавший 16 лет за «Ростов» Байрамян подписал контракт с новым клубом
18:19
2
Смородская разнесла ведущего «Матч ТВ» за слова о женщинах
17:53
16
Нигматуллин оценил игру Возиньи на ЧМ-2026 – на 40-летнего вратаря Кабо-Верде подписались 14 миллионов людей
17:40
2
Талалаев назвал сумму, которую заплатил за штрафы в сезоне: «Это серьезно»
17:29
3
Бывший клуб Аршавина и Павлюченко снялся со Второй лиги
17:20
2
Президент Аргентины отреагировал на новость о смерти отца Месси во время ЧМ-2026
16:57
6
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
16:48
25
Ведущий «Матч ТВ» критически высказался о женщинах-судьях
16:37
14
Шварц высказался о возможном возвращении Захаряна в «Динамо»
16:24
2
«Советуют не спускаться в метро»: Миранчук рассказал о жизни в США
16:00
8
ЦСКА расторг контракт с игроком, которого увел в 2021 году из «Локомотива»
15:45
1
Губерниев определил, кто лучше – Марадона или Месси
15:33
3
Сестра Роналду лайкнула пост с критикой Бруну Фернандеша
15:30
7
«Ситуация была непростой»: Шварц честно ответил, почему уехал из России в 2022 году
15:20
2
Фото«Динамо» продлило контракт с главой клуба
15:15
Назван самый красивый игрок ЧМ-2026
15:00
13
«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»
14:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 