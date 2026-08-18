Кравцов прокомментировал переход в европейский клуб

Новичок «Динамо Загреб» Кирилл Кравцов поделился впечатлениями после заключения контракта с хорватским клубом.
«Я невероятно горжусь тем, что стал игроком такого великого клуба. У меня большие амбиции, я хочу вместе с командой добиться больших успехов, и я убежден, что это произойдет.
Я также чувствую особую ответственность перед легендарной «пятеркой» «Динамо» – номером, который носили такие великие игроки, как наш почетный президент Велимир Заец и Ариян Адеми.
Мне уже не терпится выбежать на поле «Максимира», стадиона, где ощущается мощь великой футбольной истории», – сказал 24-летний российский футболист.
- Кравцов перешел в «Динамо Загреб» на правах свободного агента после истечения контракта с «Сочи».
- Он заключил соглашение до 30 июня 2030 года.
- Кирилл – воспитанник «Зенита»
- В прошлом сезоне игрок забил 3 гола в 20 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.
Источник: сайт загребского «Динамо»