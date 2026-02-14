Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)

Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)

Сегодня, 00:43

«Милан» в 25-м туре Серии А победил на выезде «Пизу». Решающий гол забил 40-летний полузащитник Лука Модрич.

На 56-й минуте у «Милана» пенальти не реализовал Никлас Фуллкруг.

Миланцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Адриана Рабьо.

«Милан» занимает второе место. «Пиза» под руководством экс-игрока «Динамо» Оскара Хильемарка идет последней.

Италия. Серия А. 25 тур
Пиза - Милан - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Р. Лофтус-Чик, 39; 1:1 - Ф. Лойола, 71; 1:2 - Л. Модрич, 85.
Удаления: нет - А. Рабьо, 90+2 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: нет - Н. Фуллкруг, 56.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы
Спаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе 3
Серия А. «Ювентус» вырвал ничью у «Лацио» на 96-й минуте
Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Хорватия. Футбольная лига Милан Пиза Динамо Модрич Лука
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Решение по Миллеру, состояние Слуцкого, Сафонов пропустил три, российский участник еврокубкового финала близок к закрытию и другие новости
01:16
Луганская «Заря» будет играть во Второй лиге
01:07
15
Головин получил 2 желтые карточки за 20 секунд
00:49
2
У желающего покинуть «Крылья Советов» Рассказова появился вариант в РПЛ
00:29
4
Головин оформил ассистентский дубль за 2 минуты
Вчера, 23:50
6
Полный список стран, выступающих за возвращение России
Вчера, 23:32
10
Полный список стран, выступивших против возвращения России
Вчера, 23:16
15
«Рубин» избавился от Рахимова по двум причинам
Вчера, 23:06
1
Лига 1. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Ренну» (1:3)
Вчера, 22:57
10
Личка отказал клубу РПЛ
Вчера, 22:47
1
Все новости
Все новости
Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)
00:43
Серия А. «Рома» и «Аталанта» одержали домашние победы
10 февраля
ВидеоСпаллетти поцеловал журналистку, обсуждая контакты в футболе
9 февраля
3
Серия А. «Ювентус» вырвал ничью у «Лацио» на 96-й минуте
9 февраля
ФотоМората сообщил о расставании с женой – они были вместе 7 лет
8 февраля
2
Серия А. «Интер» разгромил «Сассуоло» (5:0), Димарко сделал 3 ассиста
8 февраля
49-летний Тотти может вернуться в «Рому»
8 февраля
4
Фото«Ювентус» продлил контракт с самым дорогим игроком команды
7 февраля
1
«Торино» едва не подписал российского защитника
7 февраля
2
Роналду и Моуринью убедили «Ювентус» не подписывать Дурана – форвард переходит в «Зенит»
7 февраля
7
ВидеоИбрагимович поучаствовал в эстафете олимпийского огня
6 февраля
1
Серия А. «Милан» разгромил «Болонью» и закрепился на 2-м месте
4 февраля
ФотоЭкс-динамовец возглавил «Пизу» из Серии А
3 февраля
Фото«Милан» купил 19-летнего хавбека у «Вероны»
3 февраля
Фото«Рома» арендовала вингера «Баварии»
2 февраля
«Ювентус» бесплатно забрал вингера «Баварии»
2 февраля
1
Серия A. «Интер» в гостях победил «Кремонезе»
1 февраля
«Ювентус» подписывает Бога
1 февраля
Появился первый претендент на Стерлинга, покинувшего «Челси»
28 января
ФотоСын Мальдини сменил команду внутри Италии
28 января
1
Фото«Интер» объявил о покупке хорватского защитника
26 января
Вратаря «Кремонезе» забыли на стадионе после поражения
26 января
Серия А. «Рома» ушла от поражения от «Милана» (1:1)
26 января
Серия A. «Ювентус» разгромил «Наполи»
25 января
Серия А. «Интер» уничтожил «Пизу», уступая 0:2 к 23-й минуте
24 января
1
Суд вынес итоговое решение по разбирательству Роналду с «Ювентусом»
19 января
3
Серия А. «Милан» победил «Лечче» (1:0) и поднялся на 2-е место
19 января
Серия А. «Наполи» выиграл после трех ничьих, «Ювентус» потерпел поражение
18 января
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 