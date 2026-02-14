Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)

«Милан» в 25-м туре Серии А победил на выезде «Пизу». Решающий гол забил 40-летний полузащитник Лука Модрич.

На 56-й минуте у «Милана» пенальти не реализовал Никлас Фуллкруг.

Миланцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Адриана Рабьо.

«Милан» занимает второе место. «Пиза» под руководством экс-игрока «Динамо» Оскара Хильемарка идет последней.