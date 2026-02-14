Серия А. 40-летний Модрич принес «Милану» победу над командой экс-динамовца (2:1)

«Милан» в 25-м туре Серии А победил на выезде «Пизу». Решающий гол забил 40-летний полузащитник Лука Модрич.
На 56-й минуте у «Милана» пенальти не реализовал Никлас Фуллкруг.
Миланцы заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Адриана Рабьо.
«Милан» занимает второе место. «Пиза» под руководством экс-игрока «Динамо» Оскара Хильемарка идет последней.
Италия. Серия А. 25 тур
Пиза - Милан - 1:2 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Р. Лофтус-Чик, 39; 1:1 - Ф. Лойола, 71; 1:2 - Л. Модрич, 85.
Удаления: нет - А. Рабьо, 90+2 (вторая ж.к).
Незабитые пенальти: нет - Н. Фуллкруг, 56.
Источник: «Бомбардир»