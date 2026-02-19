«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом

«Милан» и «Комо» поделили очки (1:1) в 24-м туре чемпионата Италии.
После игры в подтрибунном помещении произошла стычка между главными тренерами Массимимлиано Аллегри и Сеском Фабрегасом.
Итальянцу не понравилось, что Фабрегас придержал за футболку игрока «Милана» Алексиса Салемакерса, мешая тому догнать мяч. За споры с арбитрами Аллегри получил красную карточку.
«Ты еще совсем ребенок. Ты идиот, который только начал тренировать», – сказал Аллегри испанскому специалисту.
Источник: Tuttomercatoweb