  • Главная
  • Новости
  • «Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом

«Ты идиот и ребенок»: подробности стычки между Аллегри и Фабрегасом

19 февраля, 09:41

«Милан» и «Комо» поделили очки (1:1) в 24-м туре чемпионата Италии.

После игры в подтрибунном помещении произошла стычка между главными тренерами Массимимлиано Аллегри и Сеском Фабрегасом.

Итальянцу не понравилось, что Фабрегас придержал за футболку игрока «Милана» Алексиса Салемакерса, мешая тому догнать мяч. За споры с арбитрами Аллегри получил красную карточку.

«Ты еще совсем ребенок. Ты идиот, который только начал тренировать», – сказал Аллегри испанскому специалисту.

Еще по теме:
Серия А. «Милан» продлил беспроигрышную серию до 24 матчей, сыграв вничью с командой Фабрегаса
Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Комо Милан Аллегри Массимилиано Фабрегас Сеск
