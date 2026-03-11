  • Челестини высказался об уходе Дивеева в связи с результатами ЦСКА

Челестини высказался об уходе Дивеева в связи с результатами ЦСКА

11 марта, 15:49
10

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что команда находится в хорошем функциональном состоянии.

– Команда в хорошем состоянии. Команда включена. С «Краснодаром» закончили 10 на 11, прошлый матч тоже. Постоянно в неполных составах. Нам постоянно чего‑то не достает. Потому надо это восстановить. Надо провести большую работу.

– Газзаев назвал ошибкой уход защитника Игоря Дивеева. Согласны, учитывая два поражения в чемпионате?

– Нет. Нельзя всe мерить результатом. Если смотреть на матч с «Краснодаром», то мы можем думать, что чeтко попали в цель. Но с «Ахматом» – нет.

Дивеев? Это был взаимный обмен. Обе стороны этого хотели. Нам нужен был хороший нападающий в лице Лусиано.

  • После зимней паузы в чемпионате России ЦСКА в гостях проиграл «Ахмату (0:1) и дома уступил «Динамо» (1:4).
  • В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России красно‑синие победили «Краснодар» со счетом 3:1.
  • В зимнее трансферное окно ЦСКА отправил защитника Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дивеев Игорь Челестини Фабио
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1773233977
Отличный нападающий, прям помогает
Ответить
Интерес
1773234289
А он точно хороший нападающий , этот Лусиано? Чем доказано? Усердием на тренировках и одним голом в "арабских играх"? Ну суетится на поле,в безразличии не упрекнёшь...
Ответить
biber.ru
1773235806
Оба матча закончили в неполных составах... У него 11 на 10 и 10 на 11 одинаково?... Или отключенный или Бомбардье в своём неповторимом стиле.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1773236863
Не велика потеря для коней, как не велико усиление им Зенита. Игра против Оренбурга показала, что этот парень не уровень Зенита. Гыгыгы
Ответить
Skull_Boy
1773238082
Просто убери этих 2х бразильских дЭбилов и будет тебе праздник
Ответить
Чермындыр
1773240782
Дивей такой же привозила был, как и Виктор. А Рейсу сыграться надо
Ответить
Strig
1773244922
Тренер признал красную, а клуб чЁ тогда выЁживается?
Ответить
