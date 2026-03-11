Челестини высказался об уходе Дивеева в связи с результатами ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини считает, что команда находится в хорошем функциональном состоянии.
– Команда в хорошем состоянии. Команда включена. С «Краснодаром» закончили 10 на 11, прошлый матч тоже. Постоянно в неполных составах. Нам постоянно чего‑то не достает. Потому надо это восстановить. Надо провести большую работу.
– Газзаев назвал ошибкой уход защитника Игоря Дивеева. Согласны, учитывая два поражения в чемпионате?
– Нет. Нельзя всe мерить результатом. Если смотреть на матч с «Краснодаром», то мы можем думать, что чeтко попали в цель. Но с «Ахматом» – нет.
Дивеев? Это был взаимный обмен. Обе стороны этого хотели. Нам нужен был хороший нападающий в лице Лусиано.
- После зимней паузы в чемпионате России ЦСКА в гостях проиграл «Ахмату (0:1) и дома уступил «Динамо» (1:4).
- В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России красно‑синие победили «Краснодар» со счетом 3:1.
- В зимнее трансферное окно ЦСКА отправил защитника Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду и 2 миллиона евро.
