Павлюченко – о легионерах «Спартака» в 2000-х годах: «По объявлению приглашали людоедов каких-то»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко был недоволен качеством иностранных футболистов во время своего пребывания в клубе.
«Когда я пришeл, Робсона и Маркао, конечно, уже не было тогда. Мне кажется, это были одни из самых сильных на тот момент.
Когда я пришeл, там конечно иностранцы были… по объявлению приглашали. Их пачками там привозили. Я думал: «Где вы их берeте? На распродаже? Людоеды какие-то».
На тот момент иностранцы были совсем слабые», – рассказал Павлюченко.
- Форвард выступал за красно-белых с 2003 по 2008 год.
- После чемпионата Европы его продали «Тоттенхэму» за 17,4 млн евро.
