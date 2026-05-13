Павлюченко – о легионерах «Спартака» в 2000-х годах: «По объявлению приглашали людоедов каких-то»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко был недоволен качеством иностранных футболистов во время своего пребывания в клубе.

«Когда я пришeл, Робсона и Маркао, конечно, уже не было тогда. Мне кажется, это были одни из самых сильных на тот момент.

Когда я пришeл, там конечно иностранцы были… по объявлению приглашали. Их пачками там привозили. Я думал: «Где вы их берeте? На распродаже? Людоеды какие-то».

На тот момент иностранцы были совсем слабые», – рассказал Павлюченко.