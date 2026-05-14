Сафонов ответил, специально ли выносил мяч в аут с «Баварией»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов ответил на вопрос про выбивание мяча в ауты в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
– Не знаю, можете ли вы раскрыть секрет, но весь интернет гадает, выносы в аут – это тактика или ошибка?
– Пусть гадают. Я думаю, что это интересно наблюдать, зная правду (улыбается).
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
