Пономарев выбрал нового тренера для ЦСКА

13 мая, 20:51


Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев порассуждал о том, кто должен возглавить ЦСКА.

Он отверг кандидатуры Михаила Галактионова и Андрея Талалаева, отдав предпочтение Сергею Игнашевичу.

– Появляется разная информация о назначении главного тренера в ЦСКА. Пишут, что клуб выбирает между Личкой и Шварцем. Кто из них лучше подошел бы армейцам?

– Сейчас никто не сможет этого предугадать. Они хорошо работали в «Динамо», но есть много нюансов, от которых зависит работа тренера. Это подбор игроков, уровень самого наставника и его понимание футбола. Сейчас важно, чтобы в коллективе была здоровая атмосфера, игровая дисциплина.

– Считаете, пришедшему тренеру нужно чуть ли не с нуля создавать коллектив и игру команды?

– Нет. Просто ушедший Челестини сильно закрепостил футболистов. Ребята боялись лишний раз допустить ошибку. Такое ощущение, что если ты потерял мяч, то это может иметь серьезные последствия в плане санкций.

Поэтому они играли в примитивный футбол. После ухода этого тренера команда стала бегать.

– Как относитесь к тому, что снова фигурируют иностранные специалисты?

– Такие тренеры приходят в РПЛ только для зарабатывания денег. И все. Им больше ничего не нужно. Они не будут рисковать, ставить молодежь.

– По сообщениям СМИ, Шварц хочет защищенный контракт на три года, то есть в случае увольнения клуб должен будет выплатить ему зарплату за все три года. Как вам такие условия и стоит ли ЦСКА на них идти?

– В том-то и дело. Они наглые. И перестраховщики. Они думают: если получится – отлично, а если нет – ну и черт с ним. Все равно заплатят.

Поэтому я считаю, что больше чем на год с иностранными тренерами не стоит подписывать контракты. Не захотят – пусть свои работают.

– Из российских тренеров кто подошел бы ЦСКА?

Я за Игнашевича. Не понимаю, почему его не берут в клуб. Понятно, что вторым тренером он работать не пойдет. Это раньше нужно было делать. А после неплохой работы в «Балтике» такой опции нет.

– Писали о возможном приходе Талалаева и Галактионова. Как отнеслись бы к этим кандидатурам?

– Талалаев – категорически исключено. Это наставник не того уровня. Он не выдержанный как человек, часто ведет себя неправильно на скамейке, характер у него не очень покладистый. Это не солидно.

– А Галактионов?

– Тоже нет. Это все временные явления. У них сейчас хорошие возможности в своих командах. Они подобрали себе неплохие коллективы. В тренерской работе ведь много компонентов. Это очень сложный процесс.

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игнашевич Сергей Пономарев Владимир
boris63
1778721384
Соглашусь со старым, я бы тоже посмотрел, как работает Серёга Игнашевич. Думаю, хуже, чем было, точно не будет.
