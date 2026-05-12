Пономарев отреагировал на потасовку двух игроков ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об инциденте на 35-й минуте матча 29-го тура РПЛ между «Пари НН» и ЦСКА.

Вратарь Владислав Тороп и защитник Жоао Виктор устроили потасовку прямо на поле.

Бразилец хватал оппонента за шею.

Конфликт прекратил судья Андрей Прокопов. Также вмешался Дмитрий Баринов.

«Если говорить про эпизод, где сцепились Тороп и Виктор, то у голкипера были претензии за то, что сопернику дали развернуться и пробить.

За такое надо отрывать бошку, потому что игроку дали пробить. Хорошо, что форвард не забил. Нужно наладить игру в обороне», – заявил Пономарев.