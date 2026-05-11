РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (2:1), проигрывая до 88-й минуты

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

Армейцы уступали в счете до 88-й минуты. Голы в составе победителей забили Данила Козлов и Имран Фиров.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

«Пари НН» остался на предпоследней строчке с 22 очками.