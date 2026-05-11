  • РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (2:1), проигрывая до 88-й минуты

РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (2:1), проигрывая до 88-й минуты

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в гостевом матче 29-го тура РПЛ.

Армейцы уступали в счете до 88-й минуты. Голы в составе победителей забили Данила Козлов и Имран Фиров.

ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».

«Пари НН» остался на предпоследней строчке с 22 очками.

Россия. Премьер-лига. 29 тур
Пари НН - ЦСКА - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Лесовой, 44; 1:1 - Д. Козлов, 88; 1:2 - И. Фиров, 90.
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Пари НН
Красногорск_Фан
1778508976
ух ты! феерический камбэк
ruded
1778509033
играли последние 5 минут. Хотя, камбек нормальный.
bratskij
1778509097
От кривоногого чахлого избавились, выгоните уже мусаева такого же. Если он в составе, то команда как в меньшинстве играет и постоянно проигрывает. А так пол команды надо разогнать. Смотреть такое говно просто нет уже сил.
Интерес
1778509136
Да-а-а-а,Конский цирке всё-таки существует!
shahor
1778509171
Отправили НН в пердив.Вот это я понимаю,это-серьёзно.)))P.S.Просто интересно,если бы воротчиком был бы не Тороп,а Акинфеев-Виктор себя так же бы повёл?Его того,из клуба.На пятой передаче.
oyabun
1778509212
Удивительная развязка матча. Пари казалось уверен движется к победе, куча голевых моментов, уверенная игра и в атаке и в обороне и на тебе, как будто вспомнили на последних минутах, что матч надо сдать и пропустили аж 3 мяча, правда последний не засчитали. Парни ну так нельзя.. А ЦСКА - с победой! Проявили характер, молодцы!
CSKA57
1778509871
Счет радует, игра не очень!
evgevg13
1778510264
88 минут клячи, остаток матча пусть скажут спасибо пари нн, что слили матч.
Цугундeр
1778510394
) Фиров для вас ,козлов, и голевую выдал и гол закинул..) Игдисамовский очередной пестун. А вы говорите нет у нас тренеров..
АЛЕКС 58
1778516953
Может кто то ответить,зачем нам Барин и Мусаев?
