РПЛ. ЦСКА вырвал победу у «Пари НН» (2:1), проигрывая до 88-й минуты

ЦСКА одержал волевую победу над «Пари НН» в гостевом матче 29-го тура РПЛ.
Армейцы уступали в счете до 88-й минуты. Голы в составе победителей забили Данила Козлов и Имран Фиров.
ЦСКА набрал 48 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив «Спартак».
«Пари НН» остался на предпоследней строчке с 22 очками.
Россия. Премьер-лига. 29 тур
Пари НН - ЦСКА - 1:2 (1:0)
Голы: 1:0 - Д. Лесовой, 44; 1:1 - Д. Козлов, 88; 1:2 - И. Фиров, 90.
