Пономарев одним словом описал волевую победу ЦСКА над «Пари НН»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на результат матча 29-го тура РПЛ против «Пари НН».

Армейцы на выезде одержали гостевую победу со счетом 2:1.

Они проигрывали до 88-й минуты. 18-летний Имран Фиров оформил 1+1.

«ЦСКА не показал интересную игру, но выиграл. Парадокс. «Пари НН» имел возможность забить еще, но Тороп выручал, так что москвичам повезло. Это даже не объяснить.

В какой-то момент нижегородцы запаниковали. Должен был скомандовать капитан команды, чтобы игроки не допускали опасных моментов. Но для этого нужны мозги, а они не всегда есть.

Что касается Имрана Фирова, он молодец. Явление хорошее. Пацаны хотят играть в футбол, а иностранцы хотят только зарабатывать. Они нам всe испортили.

Можно взять к примеру Рейса, который вообще не игрок обороны. В этой игре ЦСКА слабо сыграл в защите», – сказал Пономарев.