  • Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?»

Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?»

13 мая, 14:18
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что ЦСКА зимой переплатил за 18-летнего нападающего Максима Воронова.

  • Игрок перешел из «Урала» за 5 миллионов евро.
  • На него также претендовали «Зенит» и «Спартак».
  • В составе армейцев форвард не совершил ни одного голевого действия в 9 матчах.

«Я вообще не понимаю цену на Воронова. Я теряюсь. Мне до сих пор припоминают Петковича, будут делать это до конца моих дней.

Как может Воронов стоить 5 миллионов евро? Нино – 5 миллионов, Дуглас Аугусто – 5 миллионов. И Воронов – 5 миллионов.

Воронов никогда не превратится в топового игрока основного состава. Он обычный парень, которого хорошо прокрутили в Екатеринбурге, подготовили, запаковали и продали. Ничем не лучше, чем, например, Пестряков», – заявил Гурцкая.

Источник: «Это футбол, брат!»
Император 1
1778671195
Дайте таблетки уже этой ду.ре
Ответить
Красногвардейчик
1778671496
Согласен полностью, 5 он даже близко не стоит, хотя парнишку нужно попробовать в основе, и больше доверять....но поверь, Гурцкая, ЦСКА совершил ещё больше глупостей по трансферам...и гнать нужно взашей весь менеджмент, вместе с Бабаевым
Ответить
Бромантан
1778671833
Ну лям он стоит, остальное доплата за паспорт
Ответить
Mirak92
1778672541
я только что узнал, что есть такой.
Ответить
Vitaga
1778674392
Гурцкая досадно что не он такую аферу провел. как же без главного прохиндея прокрутили...
Ответить
ScarlettOgusania
1778674781
окончательная цена "продукта" зависит от жадности продавца...))
Ответить
subbotaspartak
1778677472
Эта гурцкая не знает Как Воронов вдруг заиграет. Снизойдёт на него божий дар. И кар...
Ответить
zigbert
1778687485
Дороговат конечно. Остаётся только ждать чтобы опровергнуть мнение Гурцкая.
Ответить
