Гурцкая – о зимнем новичке ЦСКА: «Как он может стоить 5 миллионов евро?»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что ЦСКА зимой переплатил за 18-летнего нападающего Максима Воронова.

Игрок перешел из «Урала» за 5 миллионов евро.

На него также претендовали «Зенит» и «Спартак».

В составе армейцев форвард не совершил ни одного голевого действия в 9 матчах.

«Я вообще не понимаю цену на Воронова. Я теряюсь. Мне до сих пор припоминают Петковича, будут делать это до конца моих дней.

Как может Воронов стоить 5 миллионов евро? Нино – 5 миллионов, Дуглас Аугусто – 5 миллионов. И Воронов – 5 миллионов.

Воронов никогда не превратится в топового игрока основного состава. Он обычный парень, которого хорошо прокрутили в Екатеринбурге, подготовили, запаковали и продали. Ничем не лучше, чем, например, Пестряков», – заявил Гурцкая.