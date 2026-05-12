Гурцкая – о словах Талалаева в адрес Радимова: «Я ***, от кого он хочет критику услышать?»

Агент Тимур Гурцкая прокомментировал перепалку главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева с советником гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владиславом Радимовым.

– Вы обалдели от комментариев Талалаева?

– Я *** [офигел], а не обалдел. Если человека называют такими словами, то должно быть пояснение.

– Почему Талалаев назвал Радимова бездельником?

– Талалаев подразумевает, что человек, который не работает тренером, не должен критиковать тренера. Это неправильная позиция.

Тогда от кого он хочет критику услышать? От тренера другой команды? Такого не будет никогда. Поэтому от эксперта он получает любую критику. Я был в шоке от таких слов, честно. Но судя по тому, что перепалка продолжается, понимаю, что у этого есть какая-то история, о которой оба почему-то молчат.