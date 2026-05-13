ЦСКА может забрать тренера из другого московского клуба

В ЦСКА думают о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера.
Это один из вариантов для армейского клуба, который также рассматривает кандидатуры Сандро Шварца, Марцела Лички, Ненада Бьелицы и Михаила Галактионова.
ЦСКА пока не связывался с Гусевым, ожидая решения «Динамо» по будущему тренера.
- Гусев в ноябре возглавил динамовцев вместо Валерия Карпина.
- Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025/26.
- Будучи футболистом, Ролан выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год.
- С армейцами он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и три чемпионских титула.
Источник: «Мутко против»