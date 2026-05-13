ЦСКА может забрать тренера из другого московского клуба

В ЦСКА думают о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера.

Это один из вариантов для армейского клуба, который также рассматривает кандидатуры Сандро Шварца, Марцела Лички, Ненада Бьелицы и Михаила Галактионова.

ЦСКА пока не связывался с Гусевым, ожидая решения «Динамо» по будущему тренера.