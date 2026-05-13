ЦСКА может забрать тренера из другого московского клуба

13 мая, 14:54
11

В ЦСКА думают о назначении Ролана Гусева на пост главного тренера.

Это один из вариантов для армейского клуба, который также рассматривает кандидатуры Сандро Шварца, Марцела Лички, Ненада Бьелицы и Михаила Галактионова.

ЦСКА пока не связывался с Гусевым, ожидая решения «Динамо» по будущему тренера.

  • Гусев в ноябре возглавил динамовцев вместо Валерия Карпина.
  • Контракт с ним рассчитан до конца сезона-2025/26.
  • Будучи футболистом, Ролан выступал за ЦСКА с 2002 по 2007 год.
  • С армейцами он выиграл 10 трофеев, в том числе Кубок УЕФА и три чемпионских титула.

Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Гусев Ролан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
biber.ru
1778673601
Кто автор? Лицо покажи!
Ответить
FFR
1778673714
Это уже не в какие рамки не влезает, какой идиот может додуматься до такого?
Ответить
алдан2014
1778674329
Гусев - конь в натуре. В хорошем смысле. Но как тренер наверное для ЦСКА молод
Ответить
zigbert
1778674372
Богатый выбор. Шорт лист расширяется.
Ответить
Дубина
1778674374
фффсе!! Теперь коням будем тренера искать до лета(((((
Ответить
IVANRUS777
1778674610
Агент Гусева делает вбросы видимо, так как скоро его подопечный останется без работы. А ЦСКА найдёт кандидатуру получше точно.
Ответить
...уефан
1778675228
...покупаем кота в мешке, шило меняем на мыло, коня на гуся...
Ответить
Skull_Boy
1778677162
Пусть в мусарне сидит
Ответить
рылы
1778678776
охотно верим.
Ответить
ZAITZEFF2011
1778679275
Всех хотят а возьмут опять шлак какой-нибудь.
Ответить
