Гендиректор «Динамо» сделал заявление о будущем Гусева после победы над «Краснодаром»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, продолжит ли Ролан Гусев тренировать команду в следующем сезоне.

Его спросили о будущем Гусева после волевой победы над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.

«Вопрос по Гусеву будет решаться в конце сезона. Это вопрос не только ко мне – есть совет директоров», – сказал Пивоваров.