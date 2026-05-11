Гендиректор «Динамо» сделал заявление о будущем Гусева после победы над «Краснодаром»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров ответил, продолжит ли Ролан Гусев тренировать команду в следующем сезоне.
Его спросили о будущем Гусева после волевой победы над «Краснодаром» (2:1) в 29-м туре РПЛ.
«Вопрос по Гусеву будет решаться в конце сезона. Это вопрос не только ко мне – есть совет директоров», – сказал Пивоваров.
- Гусев в ноябре сменил Валерия Карпина.
- Зимой его утвердили главным тренером.
- После паузы динамовцы выиграли 4 матча подряд с общим счетом 14:3.
- Затем последовала серия из 3 поражений, 5 ничьих и 3 побед в 11 встречах.
- Столичная команда идет восьмой в турнирной таблице РПЛ, вылетев при этом из FONBET Кубка России.
