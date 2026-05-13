«Спартак» принял финальное решение по Заболотному

«Спартак» не будет активировать опцию продления контракта с нападающим Антоном Заболотным.
Форвар покинет команду по окончании сезона.
Летом 2025 года «Спартак» подписал с Заболотным соглашение сроком на один сезон. Игрок перешeл в команду в статусе свободного агента после ухода из «Химок».
- В этом сезоне 34-летний форвард провел за красно-белых 16 матчей, сделал 3 ассиста.
- 3 мая стало известно, что Заболотный был временно отстранен из‑за положительного результата анализа допинг‑пробы, но с 30 апреля временное отстранение было отменено, и Российское антидопинговое агентство разрешило форварду участвовать в тренировках и соревнованиях.
