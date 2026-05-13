«Спартак» принял финальное решение по Заболотному

«Спартак» не будет активировать опцию продления контракта с нападающим Антоном Заболотным.

Форвар покинет команду по окончании сезона.

Летом 2025 года «Спартак» подписал с Заболотным соглашение сроком на один сезон. Игрок перешeл в команду в статусе свободного агента после ухода из «Химок».